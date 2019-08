Hockey-Frauen erreichen EM-Finale in Antwerpen

Antwerpen (SID) - Die deutschen Hockey-Frauen haben in Antwerpen zum achten Mal das Finale einer Europameisterschaft erreicht und greifen nach ihrem dritten Titel nach 2007 und 2013. Das Team von Bundestrainer Xavier Reckinger zog durch einen 3:2 (1:1)-Erfolg im Halbfinale gegen Spanien ins Endspiel ein. "Wir haben den Sieg so sehr gewollt, so lange darauf gewartet", sagte Nike Lorenz, die 48 Sekunden vor Schluss mit ihrem Treffer nach einer Strafecke für die Entscheidung gesorgt hatte.

Die deutschen Hockey-Damen ziehen ins EM-Finale ein © SID

Dort ist am Sonntag (16.00 Uhr) Rekordeuropameister Niederlande der Gegner, der sich zuvor gegen England mit 8:0 durchgesetzt hatte. "Da wollen wir den nächsten Schritt machen. Es wird auch da darauf ankommen, wer den Sieg mehr will", sagte Lorenz. Am Samstag (18.00 Uhr) kämpft das Männerteam des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) ebenfalls gegen die Niederländer um Bronze.

Cecile Pieper (22.), Hannah Gablac (33.) und Lorenz erzielten die deutschen Tore gegen die Spanierinnen, gegen die sie zuletzt im WM-Viertelfinale 2018 0:1 verloren hatten. Für den Belgier Reckinger wird das Endspiel in seinem Heimatland zu einem ganz besonderen Spiel. Dort sichert sich das Siegerteam auch das Ticket für Olympia 2020 in Tokio.