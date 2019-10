Hockey-Frauen gehen mit Rückenwind in Olympia-Qualifikation

Köln (SID) - Die deutschen Hockey-Frauen gehen mit reichlich Rückenwind in die Olympia-Qualifikation. Das Team von Bundestrainer Xavier Reckinger schlug Vizeweltmeister Irland im letzten Test 7:1 (3:1) und ist für die Duelle mit Italien am 2. und 3. November in Mönchengladbach gerüstet.

Deutschland besiegt Irland mit 7:1 © SID

Es war der dritte Sieg im dritten Vorbereitungsspiel, zuvor hatte es Erfolge gegen Kanada (3:1) und am Donnerstag im ersten Vergleich mit Irland (2:1) gegeben. Rebecca Grote (2), Nike Lorenz (2), Pia Maertens, Amelie Wortmann sowie Sonja Zimmermann trafen am Freitag für die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB).

"Vor diesem Spiel hatte ich noch nicht hundertprozentig das Gefühl, dass wir vorbereitet sind – jetzt schon", sagte Reckinger, der in den K.o.-Spielen gegen Italien auf den gleichen Kader setzen wird. Einzig hinter Anne Schröders Einsatz steht noch ein Fragezeichen.

Reckinger lobte die Fortschritte: "Die Mädels haben sich noch einmal gut gesteigert. In der Pause haben wir uns vorgenommen, dass wir immer weiter mit voller Konzentration spielen, egal wie es steht. Und das haben die Mädels stark umgesetzt."