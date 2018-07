Hockey-Frauen gewinnen Test beim WM-Gastgeber

London (SID) - Die deutschen Hockey-Frauen zeigen in der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft in London (21. Juli bis 5. August) ansteigende Form. Die Mannschaft von Bundestrainer Xavier Reckinger besiegte am Mittwoch im Queen-Elisabeth-Park den kommenden WM-Gastgeber England mit 2:1 (1:1).

Nike Lorenz erzielte den ersten Treffer für Deutschland © SID

Im ersten von zwei Testspielen gegen den Olympiasieger (als Großbritannien) erzielten Nike Lorenz (20.) nach Strafecke und Spielmacherin Anne Schröder (38.) die Tore für die Bronzemedaillengewinnerinnen von Rio 2016.

"Für die Mädels ist das wichtig, hier schon mal die Rahmenbedingungen zu sehen", sagte Reckinger mit Blick auf die Rückkehr zur WM: "Wir hatten vorher das Thema Spieltempo gegen die besseren Nationen klar angesprochen. Das haben die Mädels stark umgesetzt. Mir hat zudem gefallen, wie sie die unterschiedlichen Taktiken auch in der Mischung eingesetzt haben."

Der zweite Vergleich mit England findet am Donnerstag um 11.00 Uhr (MESZ) an identischer Stelle statt. Beim Vier-Nationen-Turnier in München (11. bis 14. Juli) holt sich die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) dann den Feinschliff mit Tests gegen Argentinien, Neuseeland und die Niederlande.

Argentinien ist auch Gruppengegner der deutsche Frauen bei der WM, die weiteren Kontrahenten in Staffel C sind Spanien und Südafrika.