Hockey-Frauen gewinnen auch zweiten Test beim WM-Gastgeber

London (SID) - Die deutschen Hockey-Frauen zeigen in der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft in London (21. Juli bis 5. August) weiter ansteigende Form. Die Mannschaft von Bundestrainer Xavier Reckinger gewann am Donnerstag auch das zweite Testspiel gegen den kommenden WM-Gastgeber England mit 4:2 (2:1). Tags zuvor hatte die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) mit 2:1 die Oberhand behalten.

Hocley-Frauen schlagen England mit 4:2 © SID

Marie Mävers (14.) und Viktoria Huse (23.) nach Strafecken sowie Hannah Gablac (39.) und Elisa Graeve (48.) erzielten die Tore für die Bronzemedaillengewinnerinnen von Rio gegen den Olympiasieger (als Großbritannien).

"Die Ergebnisse hier waren richtig gut, aber das ist für mich nicht das Wichtigste", sagte Reckinger: "Bislang haben wir uns in der Vorbereitung von Match zu Match um zwei bis drei Prozent gesteigert. Es gibt aber immer noch kleine Baustellen, an denen wir arbeiten müssen und werden. Insgesamt haben wir aber ein gutes Niveau erreicht, mit dem wir nach Grünwald fahren."

Beim Vier-Nationen-Turnier in München (11. bis 14. Juli) holt sich die DHB-Auswahl dann den WM-Feinschliff mit Tests gegen Argentinien, Neuseeland und die Niederlande. Argentinien ist auch Gruppengegner der deutschen Frauen bei der WM, die weiteren Kontrahenten in Staffel C sind Spanien und Südafrika.