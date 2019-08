Hockey-Frauen mit Remis gegen Weltmeister Niederlande

Köln (SID) - Die deutschen Hockey-Frauen haben knapp zwei Wochen vor dem Start der Europameisterschaft (17. bis 24. August) in Antwerpen ihre gute Form bestätigt. Das Team von Bundestrainer Xavier Reckinger kam am Montag bei Weltmeister Niederlande in Huizen zu einem torlosen Remis. Am Mittwoch (14.00 Uhr) treffen beide Teams erneut aufeinander. In der Vorwoche hatte die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) EM-Gastgeber Belgien mit 4:1 bezwungen.

Xavier Reckinger will mit seinem Team den Titel © SID

"Wir haben nicht ganz das durchhalten können, was wir uns taktisch vorgenommen hatten. Das wollen wir Mittwoch noch etwas konsequenter umsetzen. Doch für viermal hartes Training in den letzten zwei Tagen, war das eine sehr gute Spielleistung. Für mich zeigt das, dass wir Richtung EM auf dem richtigen Weg sind", sagte Reckinger.

In Antwerpen trifft das DHB-Team in der EM-Vorrunde auf Weißrussland (18. August), England (19. August) und Irland (21. August). In der anderen Vorrundengruppe kämpfen die Niederlande, Belgien, Spanien und Russland um die beiden Halbfinal-Tickets. Der Europameister qualifiziert sich direkt für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio.