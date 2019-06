Hockey-Frauen schlagen Belgien klar - auch Männer überzeugen

Antwerpen (SID) - Die deutsche Hockey-Nationalmannschaft der Frauen hat in der Pro League einen klaren Sieg gefeiert. Das Team von Bundestrainer Xavier Reckinger gewann in Antwerpen gegen Belgien deutlich mit 4:0 (2:0). Bereits zuvor hatte die Herren-Mannschaft an gleicher Stelle einen überraschenden Sieg nur knapp verpasst. Das Team von Bundestrainer Stefan Kermas trennte sich ohne etliche Stammkräfte mit 4:4 (2:2) vom Weltmeister und bisherigen Tabellenführer.

Charlotte Stapenhorst (Mitte) erzielte drei Treffer © SID

Charlotte Stapenhorst (3., 10., 58.) war mit einem Dreierpack die überragende Spielerin in Reihen der deutschen Mannschaft. Rebecca Grote (40.) erzielte den vierten Treffer. Für die Herren, Olympiadritte von Rio, waren Tom Grambusch mit zwei Strafecken (8., 30.), Niklas Wellen (42.) und Marco Miltkau (45.) während der regulären Spielzeit erfolgreich.

Nach einer 4:2-Führung für die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) zum Ende des dritten Viertels markierte Alexander Hendrickx in der 55. Spielminute den Ausgleich. Die deutsche Mannschaft hatte zuvor von einer starken Chancenverwertung profitiert. Im Shootout sicherte der starke Torhüter Victor Aly Deutschland den Extrapunkt.

Die besten vier der acht Teams qualifizieren sich für das Grand Final ab 28. Juni im niederländischen Amstelveen und gleichzeitig direkt für das Olympia-Qualifikationsturnier. Die deutschen Herren stehen nach neun Partien auf Rang sechs, die Frauen sind Fünfte.