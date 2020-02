Hockey-Frauen schlagen Spanien deutlich

Köln (SID) - Die deutschen Hockeyspielerinnen haben sich gut fünf Monate vor den Olympischen Spielen in starker Form präsentiert. Der Tokio-Kader gewann am Mittwoch auch das zweite Testpiel gegen Spanien in Madrid mit 5:1 (2:0), nachdem die Auswahl von Bundestrainer Xavier Reckinger im ersten Aufeinandertreffen 2:0 (1:0) gesiegt hatte.

Xavier Reckinger will mit seinem Team den Titel © SID

"Wir gewinnen zurzeit tatsächlich alle Spiele, aber was mir noch fehlt, ist eine komplette Leistung über die gesamte Spielzeit", sagte Reckinger nach dem Erfolg durch Tore von Lisa Altenburg (2), Anne Schröder, Sonja Zimmermann und Hannah Gablac: "Heute haben wir eine schlechte erste Halbzeit gespielt. Ich habe von den Mädels dann eine Reaktion gefordert, und die haben sie wirklich gut gezeigt. Für uns waren diese beiden Spiele sehr wertvoll, weil wir wieder gesehen haben, woran wir noch arbeiten müssen."

Bei den Olympischen Spielen (24. Juli bis 9. August) bekommen es die deutschen Frauen in der Gruppenphase mit Weltmeister Niederlande, dem WM-Zweiten Irland sowie Großbritannien, Südafrika und Indien zu tun.