Hockey-Frauen treffen in WM-Viertelfinale erneut auf Spanien

London (SID) - Die deutschen Hockey-Frauen treffen bei der WM in London im Kampf um den Halbfinaleinzug erneut auf Spanien. Am Montagabend setzte sich der Drittplatzierte aus der deutschen Gruppe C im Überkreuz-Duell gegen Belgien, Zweiter der Gruppe D, mit 3:2 (0:0) nach Penaltyschießen durch, nachdem in der regulären Spielzeit kein Tor gefallen war. Mit dem Sieg qualifizierten sich die Spanierinnen für das Viertelfinale, wo sie am Mittwoch (19.00 Uhr MESZ/DAZN) wieder auf das deutsche Team von Bundestrainer Xavier Reckinger treffen.

Marie Mävers und ihr Team treffen auf Spanien © SID

Der Olympia-Dritte war mit drei Siegen aus drei Spielen als Gruppensieger automatisch ins Viertelfinale eingezogen und umging den Umweg über die Play-off-Runde. Deutschland hatte Spanien am Samstag im letzten Gruppenspiel mit 3:1 geschlagen. Alle Zweit- und Drittplatzierten der vier Vorrundengruppen müssen zunächst in Überkreuz-Duellen um den Einzug in die Runde der letzten Acht kämpfen.