Hockey: Hallentitel für Köln und Club an der Alster

Köln (SID) - Die Hockey-Männer von Rot-Weiss Köln und die Frauen des Hamburger Teams Club an der Alster haben bei den deutschen Hallenmeisterschaften triumphiert. Beim Final Four in Stuttgart setzten sich die Kölner 7:6 (4:2) gegen den Berliner HC durch und holten ihren elften Titel in der Halle. Der Club an der Alster bezwang Titelverteidiger Düsseldorfer HC mit 4:3 (1:2) und triumphierte zum fünften Mal.