Hockey: Hellwig rückt für Miltkau in EM-Kader nach

Köln (SID) - Malte Hellwig vom deutschen Hockey-Meister Uhlenhorst Mülheim ist für den verletzten Marco Miltkau in den Kader für die EM in Antwerpen nachgerückt. Wie Bundestrainer Stefan Kermas am Freitag mitteilte, kann der Kölner Miltkau bei der Europameisterschaft in Belgien wegen einer Muskelverletzung nicht spielen.

Hallenhockey-EM 2020 der Männer findet in Krefeld statt © SID

Zum Auftakt trifft die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) am Samstag (13.30 Uhr) auf Schottland, es folgen Duelle gegen Titelverteidiger Niederlande am Sonntag und Irland am Dienstag.