Hockey-Herren gewinnen ersten Pro-League-Test gegen Spanien

Valencia (SID) - Die deutschen Hockey-Männer sind erfolgreich ins Länderspieljahr gestartet. Der WM-Viertelfinalist besiegte Spanien mit 4:2 (1:0). Christopher Rühr (16., 40.), Moritz Rothländer (53.) und Anton Boeckel (58.) trafen in Valencia für die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB).

Gegen Spanien Doppeltorschütze: Christopher Rühr © SID

Die Mannschaft von Bundestrainer Stefan Kermas bereitet sich in der Hafenstadt auf ihre ersten Auswärtsspiele in der neu gegründeten Pro League in Australien (10. Februar/Hobart), Neuseeland (15. Februar/Christchurch) und Argentinien (22. Februar/Buenos Aires) vor. Am Mittwoch (17.00 Uhr) trifft das Team erneut auf Spanien.