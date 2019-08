Hockey-Herren kassieren Niederlage gegen Belgien

Köln (SID) - Die deutschen Hockey-Herren haben im zweiten Testspiel gegen Weltmeister Belgien auf dem Weg zur EM in Antwerpen (17. bis 24. August) eine Niederlage kassiert. Im EM-Spielort unterlag das Team von Trainer Stefan Kermas 1:2 (1:0). Im ersten Spiel 40 Stunden zuvor hatte das Team des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) ein 2:2 geholt.

Bundestrainer Kermas steckt in der WM-Vorbereitung © SID

Der Kölner Christopher Rühr (28.) brachte die DHB-Auswahl in Führung, in der zweiten Halbzeit drehten Thomas Briels (35.) und Tom Boon (52.) das Spiel zugunsten der Belgier. "Trotz des Ergebnisses bin ich mit dem Spiel sehr zufrieden, weil wir gut an den Entwicklungsthemen gearbeitet haben und uns richtig viele Einschusschancen – noch deutlich mehr als beim 2:2 vor zwei Tagen – herausspielen konnten", sagte Kermas.