Hockey: Höchste EM-Auftaktsiege für deutsche Teams

Köln (SID) - Die deutschen Hockey-Nationalmannschaften haben ihre höchsten Auftaktsiege bei einer Europameisterschaft gefeiert und dabei ihre EM-Rekordergebnisse nur knapp verpasst. Die Frauen von Bundestrainer Xavier Reckinger setzten sich in Antwerpen mit 13:0 (5:0) gegen Weißrussland durch. Bereits am Samstag feierten die Männer gegen Schottland einen 9:0 (4:0)-Erfolg.

Xavier Reckinger will mit seinem Team den Titel © SID

Einzig beim 15:0 gegen Belgien bei der EM 1995 im niederländischen Amstelveen hatten die "Danas" noch höher gewonnen. Die Männer hatten einzig beim 10:0 gegen Gibraltar auf ihrem Weg zum EM-Triumph 1978 in Hannover noch höher gewonnen.

"Auf jeden Fall bin ich stolz. Egal, welchen Gegner man hat, ein 13:0 im internationalen Hockey passiert nicht oft, das muss man erst einmal schaffen. Das ist auf jeden Fall ein guter Einstieg ins Turnier", sagte Frauen-Bundestrainer Reckinger.

Rebecca Grote avancierte mit vier Treffern (20./23./37./42.) zur erfolgreichsten Schützin. Nike Lorenz (15./47.), Pia Maertens (16./26), Cecile Pieper (40.), Lena Micheel (43.), Selin Oruz (44.) und Anne Schröder (46./55.) erzielten die weiteren Treffer für die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB).

Die Männer von Bundestrainer Stefan Kermas treffen am Sonntag auf Titelverteidiger Niederlande (20.30 Uhr), zum Abschluss der Gruppenphase wartet am Dienstag Irland. Die Frauen bestreiten ihre Gruppenspiele gegen England (Montag) und Irland (21. August). Die Europameister qualifizieren sich direkt für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio.