Hockey-Männer gewinnen EM-Test gegen die Niederlande

Köln (SID) - Die deutschen Hockey-Männer haben ihr zweites von drei EM-Testspielen in Krefeld gewonnen. Das Team von Bundestrainer Stefan Kermas setzte sich mit 3:2 (1:0) gegen Europameister Niederlande durch und zeigte sich einen Tag nach der Niederlage gegen Malaysia in deutlich verbesserter Form.

Christopher Rühr bringt die deutsche Auswahl in Führung © SID

"Vor allem in der ersten Halbzeit hat die Mannschaft vieles richtig gemacht, den Gegner gut wegverteidigt", sagte Kermas. Die deutschen Tore erzielten Christopher Rühr (7.), Timm Herzbruch (41.) und Malte Hellwig (48.).

Am Samstag will Kermas seinen EM-Kader nominieren, am Sonntag (11.30 Uhr) geht es in Krefeld erneut gegen die Niederlande. Bei der EM in Antwerpen trifft Deutschland auf Schottland (17. August), die Niederlande (18. August) und Irland (20. August).