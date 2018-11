Hockey-Männer gewinnen zweites Duell in Spanien

Alicante (SID) - Die deutschen Hockey-Männer haben im Rahmen der Vorbereitung auf die WM in Bhubaneswar/Indien (28. November bis 16. Dezember) auch ihr zweites Testspiel in Spanien gewonnen. Nach dem 7:0-Erfolg am Samstag setzte sich das Team von Bundestrainer Stefan Kermas in Alicante am Montag mit 2:1 (2:0) durch.

Timm Herzbruch (l.) bejubelt sein Tor zum 3:0 © SID

Florian Fuchs (20.) und Niklas Wellen (25.) trafen für die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB). Spanien kam durch Pau Quemada nur noch zum Anschlusstreffer (53.). Am Mittwoch (12.30 Uhr) folgt Teil drei der Testserie gegen die Iberer.