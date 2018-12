Hockey-Männer starten mit Sieg in die WM in Indien

Bhubaneshwar (SID) - Die deutsche Hockey-Nationalmannschaft ist mit einem Sieg in die Weltmeisterschaft in Indien gestartet. Das Team von Bundestrainer Stefan Kermas besiegte zum Auftakt Rekordweltmeister Pakistan in Bhubaneswar mit 1:0 (0:0).

Deutschland besiegte Pakistan zum WM-Auftakt mit 1:0 © SID

In der ersten Halbzeit fehlte dem hochveranlagten deutschen Angriff noch die Durchschlagskraft gegen den tiefstehenden Gegner, kurz nach dem Wechsel brach Marco Miltkau den Bann (36.) mit seinem Treffer aus kurzer Distanz nach schneller Kombination über Tobias Hauke und Niklas Wellen. Pakistan, in der Weltrangliste sieben Plätze hinter Deutschland (6.) gelistet, blieb in der Schlussphase harmlos.

Das deutsche Team ordnet sich in der Gruppe D hinter der Niederlande auf Rang zwei ein. Der Erzrivale, am Mittwoch (12.30 Uhr/DAZN) nächster Gegner, erteilte Außenseiter Malaysia zum Auftakt beim 7:0 (3:0) eine Lehrstunde.