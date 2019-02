Hockey: Meister ist Welt-Schiedsrichterin 2018

Köln (SID) - Große Ehre für Michelle Meister: Die Berlinerin ist vom Hockey-Weltverband FIH zur Welt-Schiedsrichterin des Jahres 2018 gewählt worden. Das gab die FIH am Donnerstag bekannt. Die Ehrung für die 40-Jährige erfolgt am 17. Februar in Hamburg im Rahmen der Finalspiele um den Hallen-Europapokal der Frauen.

Michelle Meister ist Hockey-Weltschiedsrichterin © SID

Meister hat in ihrer Laufbahn bislang fast 300 Spiele in der Bundesliga geleitet. International wurde sie beim Frauenturnier der Olympischen Spiele 2016 in Rio de Janeiro sowie bei den Weltmeisterschaften 2014 in Den Haag und 2018 in London eingesetzt. Im Oktober 2018 leitete Meister als erste Frau eine Partie in der Euro Hockey League der Männer.