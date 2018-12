Hockey: Olympiasieger Argentinien klar auf Kurs Gruppensieg

Bhubaneshwar (SID) - Hockey-Olympiasieger Argentinien zeigt sich bei der Weltmeisterschaft in Bhubaneswar/Indien in starker Form. Die Gauchos gewannen mit 3:0 (1:0) am Montag gegen Neuseeland auch ihre zweite Partie in der Gruppe A und nehmen Kurs auf die direkte Viertelfinal-Qualifikation. Nur der Gruppenerste geht einem Überkreuz-Duell, einer Art Achtelfinale, aus dem Weg.

Argentinien überzeugt bei der Hockey-WM in Indien © SID

Agustin Mazzilli (23.), Lucas Vila (41.) und Lucas Martinez (55.) trafen für die Argentinier, die im abschließenden Gruppenduell auf Frankreich treffen. Die deutschen Männer sind am Mittwoch (12.30 Uhr/DAZN) wieder gefordert. Das Team von Bundestrainer Stefan Kermas will den Erzrivalen und amtierenden Europameister Niederlande schlagen.