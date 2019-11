Hockey: Pro-League-Heimspiele in Gladbach, Hamburg und Berlin

Köln (SID) - Die deutschen Hockey-Nationalmannschaften bestreiten ihre Heimspiele in der FIH Pro League 2020 in Mönchengladbach, Hamburg und Berlin. Das gab der Deutsche Hockey-Bund (DHB) am Montag bekannt. Die Spiele finden in verschiedenen Blöcken zwischen Januar und Juni statt.

Deutsche Hockey-Teams spielen in Mönchengladbach © SID

Die ersten Heimspiele sind in Mönchengladbach im Zeitraum vom 19. bis 22. März angesetzt, sowohl die Frauen als auch die Männer treffen zunächst auf Belgien, am Wochenende 28./29. März geht es je zweimal gegen Australien. In Hamburg folgen das zweite Duell mit Belgien sowie die zwei Partien gegen Neuseeland (26. bis 29. März).

Im letzten Heimspielblock spielen die Männer Ende April in Berlin zweimal gegen Rekord-Olympiasieger Indien, die Frauen treffen zweimal auf China.

In der Pro League treten die besten neun Frauen- und Männer-Mannschaften der Welt gegeneinander an, der Wettbewerb geht in seine zweite Saison. Um die Reisestrapazen für die Teilnehmer zu reduzieren, haben die Teams nun gegen die eine Hälfte der Mannschaften doppelt Heimrecht und treten gegen die andere Hälfte doppelt auswärts an.