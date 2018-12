Hockey-WM: Deutschland nach Sieg gegen Niederlande auf Viertelfinalkurs

Bhubaneshwar (SID) - Die deutsche Hockey-Nationalmannschaft hat bei der Weltmeisterschaft in Indien einen wichtigen Sieg gegen den Erzrivalen aus den Niederlanden eingefahren und damit Kurs auf das Viertelfinale genommen. Das Team von Bundestrainer Stefan Kermas gewann das Topspiel der Gruppe D in Bhubaneshwar dank eines starken Schlussspurts mit 4:1 (0:1) und hat damit wohl den Gruppensieg in der Tasche.

Niklas Wellen (r.) und Co. bezwingen die Niederlande © SID

"Das war heute eines der Gesichter, die ich bei meiner Mannschaft sehen möchte. Sie hat mit ganz viel Leidenschaft und Geduld verteidigt. Der Knackpunkt war die Strafecke, die wir nach fünf Ballverlusten herausgeholt und erfolgreich verwandelt haben. In der zweiten Hälfte hat meine Mannschaft ihre Stärke ausgespielt", sagte Kermas.

Die ersten beiden Tore für den Olympiasieger von 2012 fielen jeweils nach Strafecken. Nach dem Ausgleich durch Mathias Müller (30.) war es Lucas Windfeder (52.), der Deutschland auf die Siegerstraße brachte. Marco Miltkau (54.) und Christopher Rühr (58., Siebenmeter) setzten die Schlussakzente. Valentin Verga (13.) hatte die anfängliche Führung für den Gegner erzielt.

Nach dem knappen 1:0 gegen Pakistan führt Deutschland die Gruppe D nun mit sechs Punkten vor den Niederlanden (3) an. Zum Abschluss reicht der Auswahl bereits ein Punkt am Sonntag (12.30 Uhr/DAZN) gegen Außenseiter Malaysia, um aus eigener Kraft direkt in die Runde der letzten Acht einzuziehen. Nur die Sieger der vier Vorrundengruppen qualifizieren sich direkt für das Viertelfinale, die Zweiten und Dritten spielen in einer Zwischenrunde die Gegner aus.