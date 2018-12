Hockey-WM: England erster Halbfinalist und möglicher Deutschland-Gegner

Bhubaneshwar (SID) - England ist als erste Mannschaft bei der Hockey-WM im indischen Bhubaneshwar ins Halbfinale eingezogen. Der EM-Dritte setzte sich im Viertelfinale überraschend gegen den Olympiasieger Argentinien mit 3:2 (1:1) durch und kann in der Runde der letzten Vier am Samstag (11.30 Uhr/DAZN) auf Deutschland treffen. Dazu muss sich die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) in ihrem Viertelfinale am Donnerstag (12.30 Uhr/DAZN) gegen Belgien durchsetzen.

England gewann gegen Olympiasieger Argentinien mit 3:2 © SID

Der Bundesligatorjäger des Mannheimer HC, Gonzalo Peillat (17.), brachte Argentinien zunächst in Führung, ehe Barry Middelton (27.) ausglich und Will Calnan (45.) für England erhöhte. Erneut traf Peillat per Strafecke (48.), doch nur eine Minute später erzielte Martin Harry das Siegtor.

England hat bei einer Männer-WM bislang nur eine Silbermedaille gewonnen, 1986 in London. Bei der vergangenen EM 2017 in Amsterdam hatte Deutschland das Spiel um Bronze gegen die Engländer verloren.