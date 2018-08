Hockey-WM: Irlands Frauen lösen Halbfinalticket

London (SID) - Die Hockey-Frauen aus Irland haben das vorletzte Halbfinalticket bei der WM in London gelöst. Der Weltranglisten-16. gewann am Donnerstagabend sein erstes WM-Viertelfinale der Geschichte gegen Indien mit 3:1 (0:0) nach Penaltyschießen und trifft am Samstag (17.30 Uhr MESZ) auf den Deutschland-Bezwinger Spanien.

Roisin Upton und ihre Irinnen stehen im WM-Halbfinale © SID

Die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) hatte das Viertelfinale gegen die Südeuropäerinnen am Mittwochabend knapp mit 0:1 verloren und damit die Chance verpasst, nach der ersten WM-Medaille seit 20 Jahren zu greifen.

Am späteren Abend (21.00 Uhr MESZ) trifft Rekordweltmeister Niederlande auf Olympiasieger und Gastgeber England. Der Sieger der Partie bestreitet das erste Halbfinale gegen Australien.