Hockey-WM: Meyer ersetzt verletzten Fürk

Bhubaneshwar (SID) - Hockey-Bundestrainer Stefan Kermas hat bei der WM im indischen Bhubaneshwar Verteidiger Julius Meyer nachnominiert. Der 23-Jährige rückt für Benedikt Fürk in den Kader des Olympiadritten, wie der Deutsche Hockey-Bund (DHB) am Mittwoch mitteilte. Fürk hatte sich im letzten Vorrundenspiel gegen Malaysia am Sonntag eine muskuläre Oberschenkelverletzung zugezogen, Meyer war bereits mit nach Indien gereist. Am Donnerstag (12.15 Uhr/DAZN) spielt Deutschland gegen Belgien um den Halbfinaleinzug.