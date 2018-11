Hockey-WM: Titelverteidiger Australien besiegt Irland

Bhubaneshwar (SID) - Titelverteidiger Australien ist mit einem Sieg in die Hockey-WM im indischen Ort Bhubaneswar gestartet. Die "Kookaburras" setzten sich am Freitag in einer umkämpften Partie mit 2:1 (1:1) gegen Irland durch. Tim Brand (34.) erzielte den entscheidenden Treffer für den Weltranglistenersten, der erneut zu den Titelfavoriten gehört.

Australien gewinnt gegen Irland mit 2:1 © SID

Die deutsche Mannschaft greift am Samstag (14.30 Uhr/DAZN) in das Turnier ein. Das Team von Trainer Stefan Kermas trifft auf Rekordweltmeister Pakistan. "Das klare Ziel ist, mit einem Sieg in das Turnier zu starten", sagte Kermas.