Höfler neuer Präsident von Greuther Fürth

Fürth (SID) - Fred Höfler (62) wird neuer Präsident des Fußball-Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth. Dies gab der Klub am Dienstag bekannt. Höfler, der in zehn Monaten seine Tätigkeit als Geschäftsführer der Tucher Bräu nach 25 Jahren im Unternehmen auf eigene Initiative aufgibt, wird am 31. Juli die Nachfolge von Helmut Hack (68) antreten. Hack hatte bereits Ende Mai nach 22 Jahren als Präsident der SpVgg seinen Rücktritt angekündigt.

Hack war 1996 der Initiator zur Verschmelzung der Fußball-Abteilung des TSV Vestenbergsgreuth mit der damals ebenfalls drittklassigen SpVgg Fürth. Seit dem Aufstieg unter dem heutigen Namen in der darauffolgenden Spielzeit 1996/1997 sind die Franken immer mindestens zweitklassig gewesen. Die größten Erfolge seit dem Zusammenschluss waren das Bundesliga-Intermezzo 2012/13 und der Einzug ins DFB-Pokal-Halbfinale in der vorherigen Spielzeit.