Hoeneß-Auftritt beschert Sport1 Top-Doppelpass-Quote

München (SID) - Der Auftritt von Bayern Münchens Präsident Uli Hoeneß hat dem Fußball-Talk "Doppelpass" auf Sport1 am Sonntag eine Top-Quote beschert. Im Schnitt 1,05 Millionen Zuschauer sahen die von Thomas Helmer moderierte Sendung am Vormittag. In der Spitze schalteten 1,26 Millionen Fußballfans ein.