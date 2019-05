Hoeneß: Kroos-Verkauf war vielleicht ein Fehler

München (SID) - Präsident Uli Hoeneß vom deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München lässt mit dem Abstand von fünf Jahren durchblicken, dass er den Verkauf von Rio-Weltmeister Toni Kroos an Real Madrid bereut. "Ein Verein muss manchmal harte Entscheidungen treffen - und das war eine harte, vielleicht die falsche", sagt Hoeneß im Dokumentarfilm "Kroos", der am 30. Juni Kinopremiere feiert.

Kroos wechselte für 25 Millionen Euro von Bayern zu Real © SID

Die Bayern hatten Kroos damals für aus heutiger Sicht günstige 25 Millionen Euro abgegeben, nachdem eine vorzeitige Verlängerung seines bis 2015 laufenden Vertrages gescheitert war. "Mir wurde ganz oft gesagt, wie toll ich bin und wie richtig ich alles mache - ich hab' aber nicht gespielt", sagt Kroos (29) in dem Film über seine Zeit bei den Bayern.

In dem Streifen des mehrfach ausgezeichneten Regisseurs Manfred Oldenburg wird der Weg, den Kroos von seinem Geburtsort Greifswald bis zum spanischen Rekordmeister zurückgelegt hat, nachgezeichnet. Zahlreiche aktuelle und ehemalige Weggefährten, darunter Kroos' Familie, kommen zu Wort. Matthias Sammer, auch das ist in einem am Dienstag veröffentlichten Trailer zu sehen, nennt Kroos "einen der größten Dirigenten, die der deutsche Fußball je hatte".