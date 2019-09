Hoeneß gegen Kurzverträge im Basketball: Kein "Managerspiel"

Köln (SID) - Uli Hoeneß, Klubpräsident von Meister Bayern München, hat sich gegen Kurzverträge im Basketball ausgesprochen. "Wir müssen aufhören, das wie ein FIFA-Managerspiel zu behandeln, wo man jeden austauschen kann", sagte der 67-Jährige am Freitag. In der Bundesliga ist es durchaus üblich, Profis wegen Ausfällen für wenige Wochen oder Monate an sich zu binden.

Uli Hoeneß freut sich auf Neuzugang T.J. Bray © SID

Neuzugang T.J. Bray fehlt dem Titelverteidiger wegen einer Sehnenverletzung im Fuß für längere Zeit, Nachverpflichtungen soll es nicht geben. "Man muss Bray das Gefühl geben, dass man jeden Tag auf ihn wartet", sagte Hoeneß: "Ich freue mich sehr auf den Spieler. Schade, dass er verletzt ist."

Trotz der langen Verletzungspause verlängerten die Bayern den Vertrag mit Bray am Freitag vorzeitig bis 2022. "Wir setzen voll und ganz auf ihn, sobald er wieder fit ist", sagte Geschäftsführer Marko Pesic: "Daher haben wir auch den Vertrag nochmal verlängert."

Pesic hofft, dass der US-Amerikaner "bis Weihnachten zurück ist. Wir setzen große Stücke auf ihn." Hoeneß macht sich wegen der Personallage überhaupt keine Sorgen: "Wir werden genug Spieler haben und immer wieder mit fünf auf dem Platz stehen."