Hoeneß glaubt an seine Bayern: "Gute Chance, alles zu gewinnen"

Köln (SID) - Ehrenpräsident Uli Hoeneß traut seinem FC Bayern in dieser Fußballsaison das Triple zu. "Wenn unsere Mannschaft diese Form konservieren kann, haben wir eine gute Chance, alles zu gewinnen", sagte der 68-Jährige am Sonntagabend in der Sendung Blickpunkt Sport des Bayerischen Rundfunks.

Uli Hoeneß glaubt in dieser Saison an ein Bayern- Triple © SID

Nach dem Gewinn der 30. Meisterschaft greifen die Münchner am Samstag (20.00 Uhr/Sky und ARD) gegen Bayer Leverkusen im Endspiel nach dem DFB-Pokalsieg, beim Finalturnier der Champions League (ab 12. August) in Lissabon ist der FC Bayern auch dabei. "Ich hoffe, dass die Mannschaft den Rhythmus halten kann", sagte Hoeneß mit Blick auf die kommenden Aufgaben.

Die Leistungen in der abgelaufenen Spielzeit würdigte der langjährige Manager und Präsident des Klubs ausdrücklich: "Es ist schon etwas ganz besonderes, in einer Bundesliga-Saison 100 Tore zu schießen. Das ist eine sensationelle Leistung." Nur 1971/72 hat eine Mannschaft mehr Treffer erzielt, die Bayern selbst kamen damals auf 101 Tore.

Der FC Bayern holte in diesem Jahr bereits zum achten Mal nacheinander den Meistertitel. Damit die Serie des Dauersiegers enden könne, müssten sich "die anderen jetzt noch mehr anstrengen", so Hoeneß: "Man kann vom FC Bayern nicht erwarten, dass sie nur halbtags arbeiten, damit die Bundesliga spannender wird."

Hoeneß lobte die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung ("Wir müssen jeden Tag dankbar sein, in diesem Land leben zu dürfen") und den Umgang der Deutschen Fußball Liga (DFL) mit der Krise, wünscht sich aber eine Rückkehr zur Normalität: "Ein Wochenende ohne Premier League, ohne Live-Fußball, ohne Basketball, ohne Golf - das ist für mich langweilig."