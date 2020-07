Hoeneß mischt sich bei Hoeneß nicht ein

München (SID) - Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß will sich bei der Personalie Sebastian Hoeneß nicht einmischen. Er habe Sportvorstand Hasan Salihamidzic mitgeteilt, "dass ich mich als befangen betrachte", sagte Uli Hoeneß im Sonntags-Stammtisch des Bayerischen Rundfunks. Er könne aber "so oder so" mit allen Entscheidungen leben.

Will sich nicht einmischen: Uli Hoeneß © SID

Sebastian Hoeneß, Neffe von Uli und Sohn von Dieter, ist beim Bundesligisten TSG Hoffenheim als Trainer im Gespräch. Der 38-Jährige hat mit der zweiten Mannschaft des FC Bayern überraschend den Meistertitel der 3. Liga geholt. Es sei aber, so Uli Hoeneß, "noch nichts entschieden".