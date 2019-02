Hoeneß nach Überraschungssieg der Bayern-Basketballer begeistert

München (SID) - Bayern Münchens Präsident Uli Hoeneß hat der Überraschungssieg seiner Basketballer in Begeisterung versetzt. "Das ganze Spiel hatte von Anfang an ein Wahnsinnsniveau, das war unglaublich", sagte Hoeneß dem BR-Hörfunk nach dem 90:86 nach zweimaliger Verlängerung gegen den Titelfavoriten Fenerbahce Istanbul in der EuroLeague. Er fügte überschwänglich hinzu: "Die ganze Abteilung ist ein Traum."

Uli Hoeneß lobt die Basketballer des FC Bayern © SID

Der Bundesliga-Tabellenführer von Coach Dejan Radonjic hat nach dem unerwarteten Erfolg weiterhin die Runde der letzten Acht fest im Visier. "Was die Jungs für einen Charakter haben, das ist einmalig. Der Trainer macht einen Superjob", lobte Hoeneß.

Bayern-Geschäftsführer Marco Pesic hob insbesondere die Widerstandsfähigkeit der Münchner hervor, die sowohl im letzten Viertel als auch in der ersten Verlängerung eine Führung zunächst nicht nutzten. "Normalerweise bricht da eine Mannschaft zusammen", sagte Pesic nach dem elften Sieg im 21. EuroLeague-Spiel, der dem FC Bayern gute Chancen zur Qualifikation für das Play-off-Viertelfinale eröffnet.