Hoeneß will erst nach Weihnachten auf Kritik reagieren

Stuttgart (SID) - Präsident Uli Hoeneß vom Fußball-Rekordmeister Bayern München will sich mit einer Reaktion auf die harsche Kritik an seiner Person bei der Jahreshauptversammlung bis nach Weihnachten Zeit lassen. "Das muss nicht, aber könnte ein Einschnitt auch bei der Entwicklung bei unseren Fans sein. Jetzt kommt Weihnachten, das Fest des Friedens, und danach weiß ich sicherlich, wie ich das einzuordnen habe", sagte Hoeneß am Montag bei einer Veranstaltung der Stuttgarter Nachrichten.

Hoeneß will sich Zeit nehmen für eine Reaktion © SID

Hoeneß war bei der JHV am Freitagabend von einem Mitglied in einem Redebeitrag scharf kritisiert worden. "Heute Abend gibt es Ansätze, wie ich mir den FC Bayern nicht wünsche", hatte der Weltmeister von 1974 daraufhin erklärt. Die Amtszeit des 66-Jährigen als Vereinspräsident endet im November 2019.