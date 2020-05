Hörmann: "Fragezeichen" vor dem Bundesliga-Restart

Köln (SID) - DOSB-Präsident Alfons Hörmann fordert die Fußball-Bundesliga zu einem verantwortlichem Umgang mit dem Restart auf. "Wir sehen das, was da jetzt umgesetzt wird, als sinnvoll und richtig an. Allerdings mit dem großen Fragezeichen: Wird es den Verantwortlichen gelingen, das Ganze auch absolut konsequent und professionell umzusetzen?", sagte der Chef des Deutschen Olympischen Sportbundes im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk: "Da geht es jetzt um die Frage, Verantwortung zu übernehmen."

Alfons Hörmann sieht die Bundesliga in der Verantwortung © SID

Die Politik hatte am Mittwoch grünes Licht für eine Wiederaufnahme der Bundesliga-Saison gegeben, die Deutsche Fußball Liga (DFL) plant den Restart für den 15. Mai. Ein Video von Salomon Kalou, Stürmer von Hertha BSC, hatte zuletzt große Zweifel an der Umsetzung des DFL-Hygienekonzepts in den Vereinen geweckt.