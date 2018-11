Hörmann lässt erneute Kandidatur bei Konkurrenz um Präsidenten-Amt offen

Düsseldorf (SID) - DOSB-Präsident Alfons Hörmann hat offengelassen, ob er sich am Samstag auf der Mitgliederversammlung des Deutschen Olympischen Sportbundes zur Wiederwahl stellt, sollte es einen Gegenkandidaten geben. Wie er in diesem Fall reagieren würde, "entscheide ich dann am Samstag", sagte Hörmann während einer Pressekonferenz am Donnerstagabend in Düsseldorf, wo auch der Wahlkongress des Dachverbandes stattfinden wird.

DOSB-Präsident Hörmann gibt Fördermittelzusage bekannt © SID

Er bestritt, in einer Sitzung mit den DOSB-Spitzenverbänden gesagt zu haben, dass er im Falle einer Gegenkandidatur sich definitiv nicht mehr zur Wahl stellen würde. Das Amt des Präsidenten sei "kein Wunschkonzert, es ist Pflicht", ergänzte Hörmann.

Der Frage, ob grundsätzlich ein Gegenkandidat im Sinne eines demokratischen Prozesses wünschenswert sei, wich Hörmann aus: "Wir haben Wahlvorschläge. Es obliegt jedem einzelnen, neue Wahlvorschläge für einzelne Positionen zu bringen." Nach der bestehenden DOSB-Satzung kann sich auch für das Präsidentenamt noch in der Mitgliederversammlung ein Kandidat zur Wahl stellen.

Vor zwei Monaten hatte Thomas Weikert, der Präsident des Tischtennis-Weltverbandes ITTF, von einer Kandidatur Abstand genommen. Konkretes Interesse an dem höchsten Ehrenamt im deutschen Sport hat seitdem niemand mehr öffentlich formuliert.