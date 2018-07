Hörmann über Winkler-Tod bestürzt

Köln (SID) - "Mit Bestürzung" hat Präsident Alfons Hörmann vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) die Nachricht vom Tod des deutschen Reiter-Idols Hans Günter Winkler aufgenommen. "Mit seiner Wunderstute Halla bildete er ein unvergleichliches Team, das eindrucksvoll demonstriert hat, was Mensch und Tier gemeinsam im Sport zu leisten in der Lage sind", erinnerte Hörmann an Winklers legendären Ritt auf Halla zu Olympia-Gold 1956 in Stockholm.

Winkler war in der Nacht zum Montag im Alter von 91 Jahren nach einem Herzstillstand gestorben. Durch seine fünf goldenen und zwei weiteren Medaillen ist der zweimalige Weltmeister der erfolgreichste Springreiter in der Olympia-Geschichte.

Für Bundestrainer Otto Becker ist der Tod des gebürtigen Wuppertalers "ein großer Verlust". Olympiasieger Ludger Beerbaum bezeichnete Winkler als "große Reitsportpersönlichkeit, die den Pferdesport mitgeprägt hat".

Präsident Breido Graf zu Rantzau von der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) würdigte "HGW" als "großen Sportler". Winkler habe "auch nach seiner aktiven Zeit unendlich viel für unseren Sport, besonders für den Reiter-Nachwuchs getan". Der Reitsport verliere "einen Mann, der mit großer Disziplin und Leidenschaft sein Leben gemeistert hat".