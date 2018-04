Höwedes mit erstem Juve-Treffer - Khedira knackt seinen Torrekord

Turin (SID) - Bei der Torpremiere des deutschen Weltmeisters Benedikt Höwedes ist Italiens Fußball-Rekordmeister Juventus Turin seinem siebten Serie-A-Titel in Folge ein großes Stück nähergekommen. Beim 3:0 (1:0)-Heimsieg über Sampdoria Genua stand der von Schalke 04 ausgeliehene Höwedes am Sonntagabend in seinem zweiten Liga-Einsatz für Juve erstmals in der Startelf und traf zum 2:0.

Per Kopfball: Höwedes trifft zum ersten Mal für Juve © SID

"Es ist ein herausragendes Gefühl, mich nach fünf Monaten ohne ein Spiel mit einem Tor zurückzumelden. Noch besser wird das dadurch, dass es so ein wichtiges Match war", meinte Höwedes. Da Sami Khedira das 3:0 erzielte, war es das erste Mal seit 1993, dass zwei Deutsche für Juventus trafen - damals hieß das Duo Jürgen Kohler und Andreas Möller.

Da zuvor Verfolger SSC Neapel beim AC Mailand nicht über ein 0:0 hinausgekommen war, vergrößerte Juventus seinen Vorsprung an der Tabellenspitze bei noch sechs ausstehenden Spielen auf sechs Punkte. Vier Tage nach dem dramatischen Aus in der Champions League gegen Real Madrid bleibt die Alte Dame in der Heimat auf Kurs.

Gegen Genua hatte der frühere Bundesliga-Stürmer Mario Manzukic (45.) zur Führung getroffen. Nach dem zweiten Treffer durch Verteidiger Höwedes (60.) machte Weltmeister-Kollege Khedira (75.) mit seinem achtem Saisontor alles klar. Khedira überbot damit seine persönliche Saisonbestmarke aus der Saison 2008/09, als er für den VfB Stuttgart in der Bundesliga siebenmal getroffen hatte.