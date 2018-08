Höwedes verabschiedet sich mit emotionalen Worten

Moskau (SID) - Benedikt Höwedes hat sich mit emotionalen Worten vom Fußball-Bundesligisten Schalke 04 verabschiedet. "Ich bin dankbar und stolz zugleich, dass ich 16 Jahre lang für den Kumpel- und Malocherklub spielen und die Werte des Ruhrgebiets verkörpern durfte. Mein Schalke war und ist einzigartig. Danke für alles und bis bald", teilte der Weltmeister von 2014 in den sozialen Netzwerken mit.

Benedikt Höwedes spielte 16 Jahre für Schalke 04 © SID

Der 30-Jährige ist zu Lokomotive Moskau gewechselt. In der russischen Hauptstadt hat er einen Vertrag bis Juni 2022 unterschrieben. Der Innenverteidiger war in der vergangenen Saison von den Königsblauen bereits an Italiens Rekordmeister Juventus Turin ausgeliehen worden.