Hoffenheim auch gegen Köln ohne Kramaric

Sinsheim (SID) - Trainer Alfred Schreuder vom Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim muss im Punktspiel am Mittwoch gegen den 1. FC Köln (20.30 Uhr/Sky) weiter auf Vize-Weltmeister Andrej Kramaric (28) verzichten. "Es sieht aber besser aus. Ich hoffe, dass er in einer Woche wieder am Teamtraining teilnehmen kann", sagte der Niederländer am Dienstag über den kroatischen Offensivspieler, der an Sprunggelenk- und Knieproblemen laboriert.

Andrej Kramaric fehlt der TSG weiterhin © SID

Großen Respekt hat Schreuder vor der Arbeit des früheren TSG-Trainers Markus Gisdol in der Domstadt. "Er macht einen extrem guten Job. Bevor er gekommen ist, war Köln mausetot", sagte Schreuder. Der 47-Jährige muss allerdings auf sich schauen. Sollten die Kraichgauer gegen den FC verlieren, hätte der Klub mit neun Heim-Niederlagen in einer Saison einen Negativrekord aufgestellt.