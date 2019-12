Hoffenheim bezieht Wintertrainingslager in Marbella

Sinsheim (SID) - Den Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim zieht es in der Winterpause in warme Gefilde. Das Team von Trainer Alfred Schreuder bereitet sich vom 3. bis 10. Januar 2020 mit einem Trainingslager im spanischen Marbella auf die Rückrunde vor. Welche Testspiele die TSG dort bestreitet, wird der Verein noch bekannt geben. Zum Auftakt der zweiten Saisonhälfte empfängt Hoffenheim am 18. Januar (15.30 Uhr/Sky) Eintracht Frankfurt.