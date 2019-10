Hoffenheim bietet Fans "Klima-Ticket" an

Frankfurt/Main (SID) - Die TSG Hoffenheim bietet ihren Fans künftig ein sogenanntes "Klima-Ticket" zur Unterstützung von Klimaschutzprojekten in Afrika an. Wie die Kraichgauer am Freitag mitteilten, haben Käufer einer Eintrittskarte der TSG in Zukunft die Möglichkeit, zusätzlich einen freiwilligen Beitrag für das Projekt "Kleinbauern in Uganda forsten Wälder auf" der gemeinnützigen Klimaschutzorganisation "myclimate Deutschland" zu leisten.

Hoffenheims Fans können zukünftig das Klima schützen © SID

Am Ende des Bestellvorgangs wird den Online-Nutzern hierfür die Option geboten, für einen Euro oder mehr Setzlinge zu kaufen, die dann im Rahmen des Projekts gepflanzt werden. Die Spenden-Initiative ermutigt Kleinbauern, Wälder aufzuforsten und bestehende Wälder so zu bewirtschaften, dass sie als Fundament für eine langfristig nachhaltige Landnutzung und die Absorption von CO2 dienen können.

Hoffenheim hatte in dieser Saison bereits alle seine Handlungen klimaneutral gestellt und kompensiert zudem die Anreise des Gäste- sowie der Schiedsrichterteams.