Hoffenheim bindet Österreicher Baumgartner

Zuzenhausen (SID) - Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim hat den Vertrag mit Christoph Baumgartner an dessen 20. Geburtstag vorzeitig bis Sommer 2023 verlängert. Das teilten die Kraichgauer am Donnerstag mit. Der österreichische U21-Nationalspieler spielt seit 2017 für Hoffenheim. Unter dem damaligen Trainer Julian Nagelsmann hatte Baumgartner in der vergangenen Saison sein Bundesliga-Debüt gegeben.

Hoffenheim verlängerte mit Baumgartner bis 2023 © SID

"Er ist ein Spieler mit großem Potenzial, der aber auch noch Zeit brauchen und bekommen wird", sagte Hoffenheims Direktor Profifußball Alexander Rosen. "Baumi ist ein extrem talentierter Spieler mit einer starken Technik und einem guten Gespür für Räume im Offensivspiel. Dadurch entwickelt er immer wieder Lösungen in engen Spielsituation und wird darüber hinaus noch torgefährlich", ergänzte er.