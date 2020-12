Hoffenheim bis zum Jahresende ohne Hübner und Kaderabek

Sinsheim (SID) - Trainer Sebastian Hoeneß vom Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim muss bis zum Jahresende auf seinen langzeitverletzten Kapitän Benjamin Hübner verzichten. Der 31 Jahre alte Abwehrchef, der in der laufenden Saison noch nicht zum Einsatz gekommen ist, laboriert weiter an einer hartnäckigen Fußverletzung. Das gab Hoeneß am Mittwoch bekannt.

Benjamin Hübner ist im zurück im Kader der TSG © SID

Auch der tschechische Außenverteidiger Pavel Kaderabek (28), der seit Wochen aufgrund von muskulären Problemen fehlt, wird laut Hoeneß in diesem Jahr sehr wahrscheinlich nicht mehr zum Einsatz kommen.