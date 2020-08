Hoffenheim gewinnt Doppel-Test gegen Mainz

Zuzenhausen (SID) - Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim hat in der Vorbereitung auf die neue Saison einen Doppel-Test gegen Ligakonkurrent FSV Mainz 05 erfolgreich absolviert. Das Team des neuen Trainers Sebastian Hoeneß gewann nach dem 2:1 (0:0) im ersten Test auch das zweite Spiel gegen die Rheinhessen in Zuzenhausen mit 2:1 (1:1). Für Hoffenheim waren es die Siege Nummer drei und vier in der Vorbereitung.

Die Mannschaft von Trainer Hoeneß gewann gegen Mainz © SID

Im ersten Aufeinandertreffen drehten Stefan Posch (54.) und Robert Skov (63.) das Spiel nach dem Führungstreffer durch Jean-Philippe Mateta (51.). Mitte der ersten Halbzeit musste zudem Pavel Kaderabek auf Hoffenheimer Seite angeschlagen ausgewechselt werden. In der zweiten Partie trafen Joao Klauss (10.) und Ihlas Bebou (86.) für Hoffenheim. Levin Öztunali (22.) traf zwischenzeitlich zum Ausgleich.