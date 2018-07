Hoffenheim gewinnt Test gegen Unterhaching - Bittencourt mit erstem Treffer

Garmisch-Partenkirchen (SID) - Auch dank eines Treffers von Neuzugang Leonardo Bittencourt hat Champions-League-Teilnehmer 1899 Hoffenheim den ersten Test der Vorbereitung gewonnen. In Garmisch setzten sich die Kraichgauer gegen den Drittligisten SpVgg Unterhaching 3:0 (3:0) durch. Der ehemalige Kölner Bittencourt erzielte in der 26. Minute den Endstand. Zuvor hatte Nadiem Amiri doppelt getroffen (19., 23.).

Leonardo Bittencourt trifft für seinen neuen Arbeitgeber © SID

In seinem ersten Pflichtspiel der Saison muss das Team des nach der Spielzeit zum Ligakonkurrenten RB Leipzig wechselnden Trainers Julian Nagelsmann am 18. August im DFB-Pokal beim Zweitliga-Absteiger 1. FC Kaiserslautern antreten. In der Bundesliga eröffnet der Klub sechs Tage später bei Rekordmeister Bayern München die Saison.