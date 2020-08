Hoffenheim kassiert erste Niederlage unter Hoeneß

Rottach-Egern (SID) - Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim hat seine erste Niederlage unter dem neuen Trainer Sebastian Hoeneß kassiert. Die Kraichgauer unterlagen am Samstag dem Zweitligisten 1. FC Nürnberg im Rahmen des Trainingslagers in Rottach-Egern 2:5 (1:1). Nur vier Stunden zuvor hatte Hoffenheim die SpVgg Greuther Fürth an gleicher Stelle mit 1:0 (0:0) bezwungen.

Hoffenheim verliert das Testspiel gegen Nürnberg 2:5 © SID

Gegen Nürnberg lief nach der Führung durch Joao Klauss (6.) nicht mehr viel, erneut Klauss (71.) sorgte nur noch für das zwischenzeitliche 2:4. Gegen Fürth hatte zuvor der Österreicher Christoph Baumgartner (48.) das einzige Tor der Partie erzielt.

In der vergangenen Woche hatte die TSG gegen Zweitliga-Absteiger SV Wehen Wiesbaden mit 7:1 gewonnen.