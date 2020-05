Hoffenheim startet Fan-Radio

Sinsheim (SID) - Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim startet beim Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Hertha BSC sein Fan-Radio unter dem Slogan "Dein Ohr an der Mannschaft". Jedes Bundesligaspiel der Kraichgauer wird künftig auf achtzehn99.de live und in voller Länge im Livestream übertragen.