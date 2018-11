Hoffenheim verlängert Vertrag mit Joelinton bis 2022

Hoffenheim (SID) - Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim hat den Vertrag mit seinem Stürmer Joelinton vorzeitig bis 2022 verlängert. Das gaben die Kraichgauer am Mittwochabend bekannt. Der ursprüngliche Kontrakt des 22-jährigen Brasilianers war bis 2020 gültig.

Hoffenheim verlängert Joelintons Vertrag bis 2022 © SID

"Ich lebe meinen Traum. Ich bin Hoffenheim sehr dankbar für das Vertrauen und die Arbeit, die sie in den vergangenen Jahren in mich investiert haben", zitierte der Klub Joelinton. Die Vertragsverlängerung sei für ihn "nicht nur Anerkennung, sondern auch Ansporn, mich weiter zu verbessern."

Joelinton war im Sommer 2015 vom brasilianischen Erstligisten Sport Club do Recife nach Hoffenheim gewechselt und hat in dieser Saison in allen 17 Pflichtspielen auf dem Platz gestanden. Wettbewerbsübergreifend gelangen ihm dabei acht Tore und sieben Vorlagen. Derzeit laboriert der Shootingstar an Leistenproblemen. Sein Einsatz für die Partie bei Hertha BSC am Samstag (15.30 Uhr/Sky) ist fraglich.