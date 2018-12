Hoffenheim verlängert mit Nationalspieler Schulz

Sinsheim (SID) - Bundesligist TSG Hoffenheim hat den Vertrag mit Fußball-Nationalspieler Nico Schulz um ein weiteres Jahr bis 2021 verlängert. Die Kraichgauer machten am Freitag Gebrauch von einer entsprechenden Option, die bereits im Juli 2017 vereinbart worden war, als Schulz vom Ligakonkurrenten Borussia Mönchengladbach gekommen war.

Hat seinen Vertrag verlängert: Nico Schulz © SID

"Die Entwicklung, die Nico bei uns vor allem in den vergangenen zwölf Monaten genommen hat, ist geradezu sensationell", sagte Sportchef Alexander Rosen: "Wir haben in ihm von Anfang an ein enormes Potenzial gesehen, aber dass er es so schnell, so eindrucksvoll und vor allem so konstant abgerufen hat, ist mehr als bemerkenswert."

Im September hatte Schulz sein erstes Länderspiel absolviert, gegen Peru erzielte der Linksfuß in "seinem" Stadion in Sinsheim den entscheidenden Treffer zum 2:1-Sieg. Seitdem wurde Schulz viermal in die DFB-Auswahl berufen. Für die TSG hat der Außenbahnspieler bislang 55 Pflichtspiele absolviert.