Hoffenheim verleiht Nordtveit an Fulham

Hoffenheim (SID) - Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim hat seinen Defensivspieler Havard Nordtveit (28) an den englischen Premier-League-Klub FC Fulham abgegeben. Wie die Kraichgauer am Donnerstag bekannt gaben, schließt sich der Norweger dem Klub von Ex-Weltmeister Andre Schürrle bis Saisonende auf Leihbasis an.

Havard Nordtveit (l.) verlässt Hoffenheim auf Leihbasis © SID

"Fulham hat uns am Mittwoch ein reizvolles Angebot vorgelegt", sagte Direktor Profifußball Alexander Rosen: "Nach intensiven und guten Gesprächen mit dem Spieler haben wir uns gemeinsam dazu entschlossen, darauf einzugehen, da es auch sportlich absolut Sinn macht."

Nordtveit war 2017 von West Ham United nach Hoffenheim gewechselt und absolvierte seither 34 Pflichtspiele für das Team von Trainer Julian Nagelsmann. In der laufenden Saison kam der frühere Gladbacher auch aufgrund von Verletzungen aber nur in elf Pflichtspielen zum Einsatz. In der Winter-Vorbereitung zog er sich eine Entzündung am Schienbein zu.