Hoffenheim verspielt Führung gegen Sevilla

Sinsheim (SID) - Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim hat seinen letzten Härtetest der Vorbereitung verloren. Vor 11.370 Zuschauern im eigenen Stadion kassieren die Kraichgauer gegen Europa-League-Teilnehmer FC Sevilla eine 1:2 (1:1)-Niederlage. Die Führung von Vincenzo Grifo (30.) reichte dem Team des neuen Trainers Alfred Schreuder nicht zum Sieg.

Hoffenheim verlor den letzten Test gegen Sevilla © SID

In Ihlas Bebou und Rückkehrer Sebastian Rudy standen zwei Neuzugänge in der TSG-Startelf. Hoffenheim spielt am 10. August zum Auftakt des DFB-Pokals beim Drittligisten Würzburger Kickers, acht Tage später steht bei Eintracht Frankfurt das erste Punktspiel der neuen Spielzeit auf dem Programm.